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«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых их получили автолюбители Минской области.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Один из таких – Александр. Машину пригнал из США. В скором времени и его ожидает получение новых регистрационных знаков.
Электротранспорт считает более выгодным, чем обычный, а зеленые номера – хорошим инструментом для отделения бесшумного транспорта на дорогах.
Александр Марченко:
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«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров
Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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