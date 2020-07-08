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«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров

08.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых их получили автолюбители Минской области.

«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Интересно, что процедура получения зеленого регистрационного знака ничем не отличается от процедуры получения обычного. Кстати, вот этот конкретный знак совсем скоро достанется владельцу электрокара.

«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров

Один из таких – Александр. Машину пригнал из США. В скором времени и его ожидает получение новых регистрационных знаков.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Электротранспорт считает более выгодным, чем обычный, а зеленые номера – хорошим инструментом для отделения бесшумного транспорта на дорогах.

«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров

Александр Марченко:
Если она стоит в платных местах, уже сразу будет видно, что электрический автомобиль. Возможно, что сделают движение «электричек» по выделенным полосам. Тоже сразу видно будет, что это преимущество. Я думаю, это будет давать какие-то преимущества.

Люди в материале: Александр Марченко, Дмитрий Боярович

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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