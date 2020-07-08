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Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?

08.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одними из первых их получили автолюбители Минской области.

Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?

Вот так выглядит новый регистрационный знак, предназначенный для электромобилей.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Это один из первых номеров зеленого цвета, который впоследствии получит владелец электрокара. Их нам показывают в отделе ГАИ Минской области.

Как выглядят зелёные номера, которые стали выдавать владельцам электрокаров в Беларуси?

Такие номера – с зелеными буквами и окантовкой – предусмотрены для электромобилей, электроциклов и электрогрузовых авто.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Артем Бобко

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси владельцам электрокаров начали выдавать номера зеленого цвета. Об этом сообщают в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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