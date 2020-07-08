ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Для чего на электромобили ставят цветные номера

08.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Практика отдельных знаков для электромобилей распространена во многих странах. Скажем, в Литве это зеленый цвет, в Корее – синий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для чего на электромобили ставят цветные номера

Для чего? Ответ прост: чтобы визуально легко определять авто с электродвигателем.

Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Например, на парковке, за которую его хозяин платить не должен. Ведь контролер (или сотрудник ГАИ) может не знать, как выглядят электрические модели разных производителей.

Люди в материале: Дмитрий Боярович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Практика отдельных знаков для электромобилей распространена во многих странах. Скажем, в Литве это зеленый цвет, в Корее – синий, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уже сразу будет видно, что электрический автомобиль». Владелец электрокара о преимуществах зелёных номеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика