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Для чего на электромобили ставят цветные номера
Источник материала: СТВ
Новости мира. Практика отдельных знаков для электромобилей распространена во многих странах. Скажем, в Литве это зеленый цвет, в Корее – синий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для чего? Ответ прост: чтобы визуально легко определять авто с электродвигателем.
Например, на парковке, за которую его хозяин платить не должен. Ведь контролер (или сотрудник ГАИ) может не знать, как выглядят электрические модели разных производителей.
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Новости мира. Практика отдельных знаков для электромобилей распространена во многих странах. Скажем, в Литве это зеленый цвет, в Корее – синий, сообщили в...
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