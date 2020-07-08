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12-летний мальчик попал под колеса городского автобуса

08.07.2020 22:54 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дорожный инцидент произошел накануне утром в Бобруйске на перекрестке улиц Октябрьская - Интернациональная. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде, в этот момент автобус поворачивал направо. По предварительной информации, и водитель автобуса, и велосипедист двигались на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения мальчик упал под переднее правое колесо транспорта. Сообщается, что пострадавший получил переломы и вывихи, он госпитализирован. Обстоятельства и причины ЧП выясняют специалисты.
 
 
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Дорожный инцидент произошел накануне утром в Бобруйске на перекрестке улиц Октябрьская - Интернациональная. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде, в...
 
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