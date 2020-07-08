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В Брестской области 222 волонтера помогают людям в условиях COVID-19

08.07.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помогать людям продолжает Брестская областная организация Белорусского Общества Красного Креста. В неблагоприятной эпидемиологической ситуации особенно нужно заботиться о пожилых людях, которые находятся в зоне риска. Именно для них волонтерами Красного Креста была организована доставка предметов первой необходимости. Со временем такая возможность стала доступна и для тех, кто оказался в вынужденной самоизоляции, – контактов 1-го, 2-го уровней.

В Брестской области 222 волонтера помогают людям в условиях COVID-19

Как рассказали Zarya.by в Брестской областной организации БОКК, для того, чтобы использовать данную возможность и лишний раз не выходить в места скопления людей, человек обращается в поликлинику по месту жительства, если нужно доставить рецепт на лекарство, а если необходимы продукты питания и другие важные для него вещи – в территориальный центр социального обслуживания населения. После эти запросы обрабатываются и отправляются к региональным координаторам Белорусского Общества Красного Креста, которые распределяют их между волонтерами. Они в свою очередь прошли инструктаж, имеют страховку и все обязательные средства защиты. Доставка осуществляется со всеми необходимыми мерами предосторожности и, если это возможно, бесконтактным способом.

В Брестской области 222 волонтера в период COVID-19 включились в работу по социальной помощи гражданам. Они выполнили сотни доставок и помогли многим людям.

К слову, для координации работы волонтеров на республиканском уровне, в Беларуси было запущено несколько полезных инициатив. Так, вместе с IT-компанией Softeco разработали веб-приложение для онлайн-регистрации волонтеров, а совместно с IT-компанией Onde создали сервис для координации волонтеров-водителей. Вместе с компанией МТС волонтеры запустили «Добрые отряды».Также совместно с Датским Красным Крестом волонтеры собрали для наших пожилых подопечных 250 продуктовых наборов, которые были переданы в Лунинецкую и Пинскую районные организации БОКК, еще 38 продуктовых наборов было роздано в Пружанах и Пинске.

 
 
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  Помогать людям продолжает Брестская областная организация Белорусского Общества Красного Креста. В неблагоприятной эпидемиологической ситуации особенно...
 
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