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Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?

08.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Грузии. Летний сезон стартует в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые высокогорные курорты откроются 10 июля.

Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?

Понятно, что будут соблюдаться дополнительные меры безопасности. В конце рабочего дня канатные дороги будут обрабатывать дезинфекционными средствами. В закрытые кабинки пустят не больше четырех человек. При этом все они должны быть в масках и соблюдать возможную дистанцию. А перед посадкой в кабину у каждого пассажира измерят температуру.

Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?

8 июля власти страны заявили о готовности открыть границу, однако пока лишь для граждан пяти стран Евросоюза. Двухнедельный карантин гости из этих государств проходить не будут.

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Новости Грузии. Летний сезон стартует в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые высокогорные курорты откроются 10 июля.
 
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