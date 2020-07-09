ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

По реке Днепр от Орши до Быхова

09.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Компания могилевчан закончила сплав на самодельном плоту по реке Днепр от Орши до Быхова. В пути путешественники были 5 дней и 6 ночей, остановки делались под оршанским мостом, в Полыковичах и на могилевском пляже – приглашали на борт подплывающих или стоящих на берегу людей, сообщает mogilevnews.by.

По реке Днепр от Орши до Быхова

— Идея создания такого плота была детской мечтой, строили его практически два месяца. — рассказала участница заплыва Анастасия Иванова.

Для понтона использовали 27 металлических бочек, которые закрепили на деревянный каркас. Судно размером 10×6,2 м оснащено мотором, который использовался только в случаях, когда нужно было вырулить из мелководья.

На борту построили кухню с газовой плитой, мойкой, морозильной камерой. Чтобы не тратить время на сооружение палаток во время причаливания, было решено устроить спальные места прямо на борту. Также на плоту имелась зона для отдыха и принятия пищи, там же располагался мангал.

На всех членов экипажа были распределены обязанности, дежурили по дням.

— Причаливали только на ночевку, потому как после дождей поднималась вода, могли возникнуть трудности. В основном же проблем не было, — отметила Анастасия.

Участники собираются повторить свой заплыв в следующем году, пока же плот планируется сдавать в аренду.

 

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания могилевчан закончила сплав на самодельном плоту по реке Днепр от Орши до Быхова. В пути путешественники были 5 дней
 
Новости дня
Новости разные
 
Уходил в запои, выгонял жену из дома, встречался с другой. Обратная сторона «мажора» Павла Прилучного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика