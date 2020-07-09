Источник материала: Маяк Преднепровья

Компания могилевчан закончила сплав на самодельном плоту по реке Днепр от Орши до Быхова. В пути путешественники были 5 дней и 6 ночей, остановки делались под оршанским мостом, в Полыковичах и на могилевском пляже – приглашали на борт подплывающих или стоящих на берегу людей, сообщает mogilevnews.by.





— Идея создания такого плота была детской мечтой, строили его практически два месяца. — рассказала участница заплыва Анастасия Иванова.

Для понтона использовали 27 металлических бочек, которые закрепили на деревянный каркас. Судно размером 10×6,2 м оснащено мотором, который использовался только в случаях, когда нужно было вырулить из мелководья.

На борту построили кухню с газовой плитой, мойкой, морозильной камерой. Чтобы не тратить время на сооружение палаток во время причаливания, было решено устроить спальные места прямо на борту. Также на плоту имелась зона для отдыха и принятия пищи, там же располагался мангал.

На всех членов экипажа были распределены обязанности, дежурили по дням.

— Причаливали только на ночевку, потому как после дождей поднималась вода, могли возникнуть трудности. В основном же проблем не было, — отметила Анастасия.

Участники собираются повторить свой заплыв в следующем году, пока же плот планируется сдавать в аренду.