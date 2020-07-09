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Гончаренко: «Эту победу посвящаю маме»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил игроков московской команды и посвятил победу в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» (4:0) умершей накануне маме.
— Слова благодарности команде за то, что они меня в такой тяжелый момент поддержали. Хотел им большие слова благодарности сказать.
Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком, после каждой игры звонила, поздравляла с удачной игрой, где-то критиковала, — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, о смерти матери Виктора
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Его ЦСКА разгромил «Оренбург».
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