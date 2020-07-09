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Карантинный вредитель угрожает Беловежской пуще

09.07.2020 08:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В последние годы на юге страны стали выявлять карантинного вредителя – американскую белую бабочку, повреждающую многолетние насаждения. Об этом сообщается на сайте Беловежской пущи.

Карантинный вредитель угрожает Беловежской пуще

Национальный парк ввиду его возрастной структуры лесных массивов и территориального расположения не мог остаться в стороне. Лесной охраной взят на контроль данный вредитель. Ежегодно проводится рекогносцировочный надзор, лесопатологическое обследование, чтобы своевременно отреагировать и предотвратить возникновение очага. Для национального парка неприемлемо применение инсектицидов, поэтому единственным действенным методом борьбы может быть обрезка гнезд и их сжигание. 

Карантинный вредитель угрожает Беловежской пуще

Наиболее предпочитаемыми кормовыми растениями для карантинного вредителя являются клен ясенелистный и плодовые деревья, однако были выявлены случаи повреждения американской белой бабочкой насаждений дуба в Украине. Повреждению в наибольшей степени подвержены разреженные древостои, а также опушки сомкнутых насаждений.

Характерными признаками для выявления вредителя являются объедание листвы, наличие гусениц на деревьях и под ними, гнезд гусениц в кронах деревьев. 

 
 
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  В последние годы на юге страны стали выявлять карантинного вредителя – американскую белую бабочку, повреждающую многолетние насаждения. Об этом сообщается на...
 
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