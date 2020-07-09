Приняты поправки в законе «О нотариате и нотариальной деятельности»

Источник материала: ОНТ

Изменения в законодательстве, которые коснутся многих. В закон «О нотариате и нотариальной деятельности» приняты поправки.

В частности, скорректированы некоторые понятия, отменено и право производить аудиозапись у нотариуса. Перечень действий, которые вправе совершать нотариусы будет расширен. Ещё одно новшество ощутимо упростит юридические процессы для пенсионеров и сельских жителей.

Ещё одно удобство в новой редакции закона: доверенность теперь не придётся иметь с собой и предъявлять по требованию: все документы внесут в единую базу. Там можно проверить подлинность и сроки действия документа. Изменения вступят в силу в январе.

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