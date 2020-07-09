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Подаренный Бресту оригинал Радзивилловской Библии планируют оцифровать

09.07.2020 08:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Оригинал Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии, который хранится в Музее истории города Бреста, планируют оцифровать. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор музея Светлана Томчук.

Подаренный Бресту оригинал Радзивилловской Библии планируют оцифровать

"Национальная библиотека Беларуси дала добро на оцифровку нашей Библии, - рассказала Светлана Томчук. - Оригинал издания полистать нельзя, поэтому желательно, чтобы раритеты были в цифровом варианте. Это даст возможность всем желающим, в том числе ученым, изучить книгу".

Подаренный Бресту оригинал Радзивилловской Библии планируют оцифровать

Реликвия вернулась в Брест в сентябре прошлого года. Уникальный экземпляр Библии жителям областного центра подарил глава государства на торжественном мероприятии, посвященном тысячелетию города. Впервые широкой публике книгу презентовали в январе этого года. Раритет был выставлен на непродолжительное время. Сейчас у брестчан и туристов вновь появилась возможность увидеть редкий экспонат. Это подарок ко Дню освобождения города, который областной центр отметит 28 июля.

Подаренный Бресту оригинал Радзивилловской Библии планируют оцифровать

Библия напечатана в 1563 году в Брестской типографии по инициативе и на средства Николая Радзивилла Черного. Уникальность экземпляра в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов. Книга украшена многочисленными гравюрами, заглавными буквами.

В музее истории Бреста насчитывается более 4 тыс. предметов с XVI века до современности.

 
Теги: Брест
 
 
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  Оригинал Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии, который хранится в Музее истории города Бреста, планируют оцифровать. Об этом корреспонденту...
 
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