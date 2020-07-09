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Члены Совета Республики продолжают приёмы граждан и встречи с коллективами предприятий

09.07.2020 08:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Члены Совета Республики продолжают приёмы граждан и встречи с коллективами предприятий

Поиск работы, разрешение трудовых споров и благоустройство – самые популярные вопросы, с которыми люди обращаются к представителям власти. Члены Совета Республики на этой неделе продолжают приёмы граждан и встречи с коллективами предприятий.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время посещения Минской обойной фабрики пообщался с работниками и ознакомился с производства. Рассмотрели планы по освоению новых рынков сбыта и обсудили и реализацию нового крупного инвестпроекта по созданию высокотехнологичного картона. Завтра Сергей Рачков посетит Ружанский район, встретится с коллективом предприятия «Ружаны-агро». Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец завтра проведёт приём людей в Бобруйске. 

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Поиск работы, разрешение трудовых споров и благоустройство – самые популярные вопросы, с которыми люди обращаются к представителям власти. Члены Совета...
 
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