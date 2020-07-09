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В Беларуси открыто более 85 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал»
Источник материала: ОНТ
Более трех с половиной тысяч многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе «Семейный капитал». Свежие данные за июль сообщает Министерство труда и социальной защиты.
Всего же для многодетных открыто более 85-ти тысяч депозитных счетов с момента появления программы в Беларуси – она работает с 2015-го года. Учитывая социальную значимость и востребованность такой поддержки (ей можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинских услуг), Президент Александр Лукашенко продлил программу ещё на пять лет – до 2024-го года. С января нынешнего сумма выплат увеличилась до 22-х с половиной тысяч рублей. Кроме того, семейным капиталом теперь можно распорядиться, не дожидаясь 18-летия ребёнка. Право на такие выплаты имеет каждая семья, в которой воспитывают трёх или больше детей.
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Более трех с половиной тысяч многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе «Семейный капитал». Свежие данные за июль сообщает Министерство труда...
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