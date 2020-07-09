Источник материала: Полесская правда



Православные верующие сегодня празднуют день семьи, любви и верности. 8 июля почитают святых Петра и Февронию, которые покровительствуют новобрачным и молодым семьям, ведь история их любви является образцом христианского супружества.

В православной традиции не принято делать какие-либо подарки в форме сердечек или проводить вечер при свечах. В этот день православные молятся в церкви о любви и семейном согласии.

История любви Петра и Февронии подробно описана Ермолаем Еразмом в древнерусской «Повести о Петре и Февронии». Сказание о Петре и Февронии рассказывает о том, что в Муроме жил князь Павел со своей женой, к которой начал прилетать змей-оборотень. Княгиня узнала, что змею суждено умереть от руки младшего брата князя — Петра. Петр убивает его мечом, но кровь дракона, брызнувшая на него, вызывает тяжелую болезнь — руки и лицо князя покрываются язвами.

Петр велел везти себя в Рязанскую землю, славящуюся лекарями. Там, зайдя в одну горницу, он увидел девицу — сидит она за ткацким станком, а перед ней прыгает заяц. Феврония поразила князя Петра своей мудростью, разгадывая самые трудные загадки. Она же соглашается излечить князя при условии, что он возьмет ее в жены. Измученный князь согласен на все. Однако, вылечившись, князь отказывается выполнить свое обещание, после чего опять покрывается язвами. Феврония помогла ему еще раз и стала княгиней. Постепенно князь понимает, что Феврония — его единственная любовь.

И когда муромские бояре потребовали от князя бросить простую девицу или отказаться от княжества, он, не задумываясь, уезжает со своей любимой женой в далекую деревню. Однако возникшие между боярами несогласия и распри вынуждают их просить Петра и Февронию возвратиться домой. Сила любви Петра и Февронии победила коварство и ненависть.

Удивительна история смерти этой супружеской пары: умирая, князь Петр посылает к жене сказать, чтобы она была готова умереть вместе с ним. Феврония, занятая вышивкой, втыкает иглу в работу, аккуратно складывает ее, ложится и умирает вместе со своим мужем…

Примерно через 300 лет после кончины, в 16 веке, Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых.