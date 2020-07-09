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В Витебске с погоней задерживали пьяного водителя. Чтобы достать его из авто, пришлось разбивать стекло
Источник материала: Tut.by
В ночь на 8 июля инспекторы задержали в Витебске нетрезвого водителя,
Внимание сотрудников ГАИ привлек Dodge Caravan, который ехал по улице Лазо. Сигнал об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.
После непродолжительной погони на перекрестке проспекта Фрунзе с улицей Берестеня он все же остановился, однако из автомобиля выйти отказался. Более того, мужчина повторно попытался скрыться, но экипаж ГАИ настиг его и заблокировал путь.
После остановки машины водитель пересел на пассажирское сиденье, заблокировал двери и отказался выйти. Чтобы избежать тяжких последствий, инспекторы разбили стекло двери и разблокировали автомобиль.
Нарушителя задержали и доставили на медосвидетельствование. В выдыхаемых им парах зафиксировано более 2 промилле алкоголя. Водитель вину признал, на автомобиль наложен арест.
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В Витебске с погоней задерживали пьяного водителя. Чтобы достать его из авто, пришлось разбивать стекло
Водитель вину признал, на автомобиль наложен арест.
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