В Витебске с погоней задерживали пьяного водителя. Чтобы достать его из авто, пришлось разбивать стекло

Источник материала: Tut.by

В ночь на 8 июля инспекторы задержали в Витебске нетрезвого водителя, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Внимание сотрудников ГАИ привлек Dodge Caravan, который ехал по улице Лазо. Сигнал об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

После непродолжительной погони на перекрестке проспекта Фрунзе с улицей Берестеня он все же остановился, однако из автомобиля выйти отказался. Более того, мужчина повторно попытался скрыться, но экипаж ГАИ настиг его и заблокировал путь.

После остановки машины водитель пересел на пассажирское сиденье, заблокировал двери и отказался выйти. Чтобы избежать тяжких последствий, инспекторы разбили стекло двери и разблокировали автомобиль.

Нарушителя задержали и доставили на медосвидетельствование. В выдыхаемых им парах зафиксировано более 2 промилле алкоголя. Водитель вину признал, на автомобиль наложен арест.