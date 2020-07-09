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Польский холдинг Getin может продать Идея Банк

09.07.2020 10:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Пока что потенциальные покупатели хотят провести проверку банка. После этого будут определяться условия сделки. О ходе переговоров Getin Holding обещает информировать в установленном порядке.

От кого поступили предложения о продаже банка, не сообщается.

В первом квартале этого года Getin Holding сообщила о росте чистой прибыли белорусского актива на 33,9% до 5,8 млн злотых. Однако холдинг отметил снижение процентных и комиссионных доходов на фоне пандемии.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Польский собственник белорусского Идея Банка рассматривает предложения о его продаже. Получены два необязательных предложения о продаже акций Идея Банка,...
 
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