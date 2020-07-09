Польский холдинг Getin может продать Идея Банк

Источник материала: Myfin

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Пока что потенциальные покупатели хотят провести проверку банка. После этого будут определяться условия сделки. О ходе переговоров Getin Holding обещает информировать в установленном порядке.

От кого поступили предложения о продаже банка, не сообщается.



В первом квартале этого года Getin Holding сообщила о росте чистой прибыли белорусского актива на 33,9% до 5,8 млн злотых. Однако холдинг отметил снижение процентных и комиссионных доходов на фоне пандемии.