|
Польский холдинг Getin может продать Идея Банк
Источник материала: Myfin
Пока что потенциальные покупатели хотят провести проверку банка. После этого будут определяться условия сделки. О ходе переговоров Getin Holding обещает информировать в установленном порядке.
От кого поступили предложения о продаже банка, не сообщается.
В первом квартале этого года Getin Holding сообщила о росте чистой прибыли белорусского актива на 33,9% до 5,8 млн злотых. Однако холдинг отметил снижение процентных и комиссионных доходов на фоне пандемии.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский собственник белорусского Идея Банка рассматривает предложения о его продаже. Получены два необязательных предложения о продаже акций Идея Банка,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)