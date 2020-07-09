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Сергей Рачков: парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям

09.07.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям и их коллективам. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время посещения Минской обойной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергей Рачков: парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям


Закрытие мировых рынков напрямую сказалось на работе завода, ведь 70 % его продукции поставляется на экспорт. Парламентарий посетил цеха, вместе с руководством фабрики обсудили планы.

Сергей Рачков: парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям

В частности, шла речь о крупном инвестиционном проекте по созданию производства различных видов картона, который сегодня очень востребован в фармацевтике, пищевой и косметической отраслях.

Сергей Рачков: парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
За последние 25 лет мы достигли колоссальных успехов в экономике, в развитии социальной сферы Республики Беларусь, в том числе и Минска. Много построено, создано новых производств, значительно увеличился экспорт белорусской продукции. Мы освоили новые рынки. Тем не менее перед нами стоят очень серьезные задачи, в том числе во внешнеэкономической деятельности. И здесь потенциал парламентариев, сенаторов, членов Совета Республики должен быть активно задействован.

Сергей Рачков: парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям

Особое внимание было уделено условиям труда сотрудников предприятия, вопросам увеличения заработной платы и развитию предприятия. Напомним, Минская обойная фабрика входит в состав крупнейшего многопрофильного холдинга. 

Люди в материале: Сергей Рачков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям и их коллективам. Об этом сообщил...
 
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