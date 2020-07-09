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Сергей Рачков: парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям и их коллективам. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время посещения Минской обойной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, шла речь о крупном инвестиционном проекте по созданию производства различных видов картона, который сегодня очень востребован в фармацевтике, пищевой и косметической отраслях.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Особое внимание было уделено условиям труда сотрудников предприятия, вопросам увеличения заработной платы и развитию предприятия. Напомним, Минская обойная фабрика входит в состав крупнейшего многопрофильного холдинга.
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям и их коллективам. Об этом сообщил...
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