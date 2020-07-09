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На МКАД Toyota насмерть сбила лося

09.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила лося на кольцевой дороге, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 8 июля, около 23.35. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Toyota ехал по МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Скорины во второй полосе и сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу справа по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП водитель не пострадал, животное пало.

 
 
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В результате ДТП водитель не пострадал
 
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