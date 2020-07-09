На МКАД Toyota насмерть сбила лося

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила лося на кольцевой дороге, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 8 июля, около 23.35. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Toyota ехал по МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Скорины во второй полосе и сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу справа по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП водитель не пострадал, животное пало.