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На МКАД Toyota насмерть сбила лося
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила лося на кольцевой дороге,
Авария произошла 8 июля, около 23.35. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Toyota ехал по МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Скорины во второй полосе и сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу справа по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП водитель не пострадал, животное пало.
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В результате ДТП водитель не пострадал
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