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В Витебске водитель Dodge пытался скрыться, а потом заперся в машине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 июля примерно в два часа ночи в Витебске был задержан пьяный водитель.
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Сотрудники ГАИ последовали за нарушителем. Вскоре машина остановилась, однако водитель отказался выходить из транспортного средства, перебрался на пассажирское сиденье и закрылся.
Правоохранители разбили стекло двери и открыли автомобиль. Нарушитель был задержан и доставлен на медосвидетельствование. В выдыхаемом воздухе мужчины содержалось более 2 промилле алкоголя. Водитель признал вину, на его машину наложен арест.
На прошлой неделе в Бобруйске водитель Subaru пытался скрыться от правоохранителей.
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Новости Беларуси. 8 июля примерно в два часа ночи в Витебске был задержан пьяный водитель. Как сообщает МВД Беларуси, инспекторы ГАИ обратили внимание на Dodge Caravan,...
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