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Ирина Роднина высказалась о том, этично ли Беларуси предлагать россиянам выступать за них
Источник материала: Tut.by
Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина
- У нас много случаев, когда спортсмен получает спортивное гражданство. В чем тут что-то страшное? Когда организация, которая представляет отстранение, не может выполнять свои функции. То есть если одна часть контракта не выполняется, это что, предательство?
Они же профессионалы, поэтому они находятся с любой организацией в определенных контрактных условиях. Если какая-то часть контракта не выполняется, то, наверное, находятся какие-то другие формы решения. Мне сейчас сложно говорить. Я не знаю, на каких они были условиях.
Этично ли Беларуси предлагать выступать за них? Это тоже нормальный процесс. У нас таких случаев, к счастью или сожалению, много. Это касается и профессий. Если у нас учатся в институтах, получают образование, а потом предлагают работать за границей, это предательство? Это чисто трудовые отношения, но мы на спорт смотрим по-другому.
Я не могу сказать, что наших спортсменов предают или нет. Но из-за наших ребят, которые принимали допинг, страдает страна. Просто решая свои личные вопросы, ты не сильно волновался, как страна будет страдать, когда мы получили такое количество допинговых скандалов, – сказала Роднина.
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«Это нормальный процесс. У нас таких случаев, к счастью или сожалению, много».
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