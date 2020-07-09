Лукашенко встретится с представителями крупнейших СМИ

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА.





Мероприятие пройдет во Дворце Независимости.





Как сообщалось, ранее подобные встречи с активами прошли в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в столице с педагогическим активом страны.