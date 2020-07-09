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Лукашенко встретится с представителями крупнейших СМИ

09.07.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко встретится с представителями крупнейших СМИ

Мероприятие пройдет во Дворце Независимости.

Лукашенко встретится с представителями крупнейших СМИ

Как сообщалось, ранее подобные встречи с активами прошли в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в столице с педагогическим активом страны.

 
Теги: Минск
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА. Мероприятие пройдет во...
 
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