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Лукашенко встретится с представителями крупнейших СМИ
09.07.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет во Дворце Независимости.
Как сообщалось, ранее подобные встречи с активами прошли в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в столице с педагогическим активом страны.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА. Мероприятие пройдет во...
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