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В Беларусбанке для многодетных открыто 85 543 депозитных счета Семейный капитал

09.07.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» 2015 – 2019 годов для многодетных семей открыто 81 881 депозитных счет «Семейный капитал» на сумму 818,81 млн долларов.

Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно по 30 июня 2020 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

По программе «Семейный капитал» 2020 – 2024 годов для многодетных семей открыто 3 662 депозитных счета «Семейный капитал» на сумму 82,395 млн рублей.

Что это значит?

В рамках данной программы (2020-2024 годов) размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

В Беларуси разрешили досрочное использование семейного капитала. Так, на 1 июля 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 17 905 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 16 828 (94%), на получение образования – 583 (3%), на получение медицинских услуг – 494 заявления (3%).

Принято 16 151 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Источник: Myfin.by
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На 1 июля 2020 года для многодетных семей открыто 85 543 депозитных счета Семейный капитал . Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Эти счета по...
 
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