|
В Беларусбанке для многодетных открыто 85 543 депозитных счета Семейный капитал
Источник материала: Myfin
По данным Минтруда и соцзащиты, по программе «Семейный капитал» 2015 – 2019 годов для многодетных семей открыто 81 881 депозитных счет «Семейный капитал» на сумму 818,81 млн долларов.
Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно по 30 июня 2020 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.
По программе «Семейный капитал» 2020 – 2024 годов для многодетных семей открыто 3 662 депозитных счета «Семейный капитал» на сумму 82,395 млн рублей.
Что это значит?
В рамках данной программы (2020-2024 годов) размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.
В Беларуси разрешили
Принято 16 151 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 июля 2020 года для многодетных семей открыто 85 543 депозитных счета Семейный капитал . Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Эти счета по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)