5 модных приемов, которые сделают вас стройнее

Источник материала: ОНТ

Одежда может как избавить от лишних килограммов, так и сделать вас объёмнее. Для того чтобы достичь первого варианта, необходимо знать свой тип фигуры. Это поможет правильно работать со своими пропорциями, используя определённые стилистические приёмы. Издание Bazzar.ru рассказывает о 4 таких способах.

1. Монохром

Если вы надеваете все вещи в вашем образе в одном оттенке, то создаётся цветовая вертикаль, которая вытягивает ваш силуэт и стройнит. Если вы беспокоитесь о том, что такой образ будет выглядеть скучно, отдавайте предпочтение ярким и необычным цветам. Также не забывайте об аксессуарах.

2. Брюки с высокой посадкой и стрелками

Если вы постоянно пытаетесь скрыть свои лишние килограммы, то брюки с высокой талией - это ваш фасон. Данный приём будет отлично работать при абсолютно любой комплекции и фигуре. Однако обращайте внимание на длину брюк. Они должны закрывать обувь. Такой фасон брюк заметно удлинит ваши ноги и сделает талию уже.

3. Платья на запах

Данные платья подойдут для любого типа фигуры. "Стройнящий" эффект достигается за счёт вертикальной полоски, созданной кроем. Обращайте внимание на то, чтобы платье не слишком обтягивало вашу фигуру. Оно должно свободно сидеть в области бёдер и груди, но при этом подчёркивать талию.

4. Брюки-клёш

Данная модель брюк сделает ваши ноги бесконечно длинными. Она прибавит вам роста и уберёт лишний объём на бёдрах. К тому же такие брюки выглядят очень женственно. Эффект усилится, если сочетать брюки с обувью на каблуке или на толстой подошве.

5. V-образный вырез

Данный приём также работает за счёт вертикали. V-образный вырез делает шею длиннее и вытягивает ваш рост. Также данный фасон подчёркивает такую женственную часть тела, как ключицы.

фото: Pinterest

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