Провинцию Хубэй продолжает заливать

Источник материала: ОНТ

Китай продолжает заливать. Более 2 миллионов жителей провинции Хубэй остаются в зоне бедствия из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

Более 42 тысяч эвакуированы, столько же нуждаются в помощи, разрушено 420 домов. Площадь пострадавших сельхозугодий превышает 380 тысяч гектаров, экономический ущерб оценивают в более чем 350 миллионов долларов. Ливни в китайской провинции не прекращаются с 4 июля.

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