ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Провинцию Хубэй продолжает заливать

09.07.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Провинцию Хубэй продолжает заливать

Китай продолжает заливать. Более 2 миллионов жителей провинции Хубэй остаются в зоне бедствия из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

Более 42 тысяч эвакуированы, столько же нуждаются в помощи, разрушено 420 домов. Площадь пострадавших сельхозугодий превышает 380 тысяч гектаров, экономический ущерб оценивают в более чем 350 миллионов долларов. Ливни в китайской провинции не прекращаются с 4 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай продолжает заливать. Более 2 миллионов жителей провинции Хубэй остаются в зоне бедствия из-за наводнений, вызванных проливными дождями. Более 42 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко встретится с представителями крупнейших СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика