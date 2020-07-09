|
Провинцию Хубэй продолжает заливать
Источник материала: ОНТ
Китай продолжает заливать. Более 2 миллионов жителей провинции Хубэй остаются в зоне бедствия из-за наводнений, вызванных проливными дождями.
Более 42 тысяч эвакуированы, столько же нуждаются в помощи, разрушено 420 домов. Площадь пострадавших сельхозугодий превышает 380 тысяч гектаров, экономический ущерб оценивают в более чем 350 миллионов долларов. Ливни в китайской провинции не прекращаются с 4 июля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай продолжает заливать. Более 2 миллионов жителей провинции Хубэй остаются в зоне бедствия из-за наводнений, вызванных проливными дождями. Более 42 тысяч...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)