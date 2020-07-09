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В день 65-летия Детская железная дорога открывает новый сезон

09.07.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столичной Детской железной дороге – 65! Машинисты, проводники, начальники поезда, диспетчеры – более десяти тысяч юных железнодорожников начали профессиональную карьеру с перрона станции «Заслоново».

Именно здесь сегодня откроется новый сезон «малой белорусской». «Столичный экспресс» тронется ровно в 11 часов. Пассажиры проедут по традиционному маршруту – от Заслоново через Пионерскую до станции Сосновый Бор и обратно. Сезон стартует позже обычного из-за пандемии, но сегодня на детской железной дороге приняты все меры безопасности.

Сезон поездок продлится до середины сентября. Поезда будут курсировать со среды по пятницу и в выходные. Новшество этого лета – билеты теперь можно купить не только в кассе, но и через интернет.

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Столичной Детской железной дороге – 65! Машинисты, проводники, начальники поезда, диспетчеры – более десяти тысяч юных железнодорожников начали профессиональную...
 
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