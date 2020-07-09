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«Одна-две секунды, и ты прошёл, и у тебя сразу же списались деньги». Как тестируют биометрический сервис оплаты проезда
Источник материала: СТВ
В Минске презентовали биометрический сервис «Смотри и проходи», с помощью которого можно оплатить проезд в метро. Сейчас система тестируется на одной станции. Рассказываем в программе
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
«Смотри и проходи» — на самом деле сервис очень удобный. Он может быть применен в абсолютно любых сферах. По метро — одна-две секунды, и ты прошел, и у тебя сразу же списались деньги. Понятно, прозрачно, удобно. И его можно и нужно внедрять абсолютно во всех сферах. Когда мы запустили оплату за маршрутное такси через смартфон, первые, кто сказал нам спасибо — это владельцы бизнеса. Не пассажирам, которым стало удобнее оплачивать проезд, а владельцам бизнеса. Говорят: «Мы все видим. Для нас прозрачно, все понятно. Видно, сколько водитель перевез пассажиров». Им водителю удобно, ведь самое важное — это безопасность.
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«Одна-две секунды, и ты прошёл, и у тебя сразу же списались деньги». Как тестируют биометрический сервис оплаты проезда
В Минске презентовали биометрический сервис «Смотри и проходи», с помощью которого можно оплатить проезд в метро. Сейчас система тестируется на одной станции....
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