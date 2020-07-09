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«Одна-две секунды, и ты прошёл, и у тебя сразу же списались деньги». Как тестируют биометрический сервис оплаты проезда

09.07.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Минске презентовали биометрический сервис «Смотри и проходи», с помощью которого можно оплатить проезд в метро. Сейчас система тестируется на одной станции. Рассказываем в программе «Большой город», когда нововведение планируется подключить в работу повсеместно.

«Одна-две секунды, и ты прошёл, и у тебя сразу же списались деньги». Как тестируют биометрический сервис оплаты проезда

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Для Минска предложили такую технологию. Сервис, который сегодня не реализован ни в одной стране мира. Наш сервис по некоторым параметрам, показатели, которые реализованы в Китае и других странах. Поэтому задача проста и понятна делать самое лучшее и прогрессивное решение для наших горожан, чтобы мы понимали, что это столица. А столица всегда должна быть на несколько шагов впереди.

Сейчас мы запустили сервис в автобусах №1 и №100. Отработал он уже полтора месяца, мы получили отзывы горожан. Есть очень интересные отзывы, и мы попросили разработчика они дорабатывают. На днях мы запустили еще один сервис. Теперь вариантов оплатить проезд масса. И все эти варианты интересны и прогрессивны. Они отличаются от сервисов, которые были запущены в наших областных городах. У нас можно оплатить с помощью QR-кода.

«Одна-две секунды, и ты прошёл, и у тебя сразу же списались деньги». Как тестируют биометрический сервис оплаты проезда

«Смотри и проходи» на самом деле сервис очень удобный. Он может быть применен в абсолютно любых сферах. По метро — одна-две секунды, и ты прошел, и у тебя сразу же списались деньги. Понятно, прозрачно, удобно. И его можно и нужно внедрять абсолютно во всех сферах. Когда мы запустили оплату за маршрутное такси через смартфон, первые, кто сказал нам спасибо — это владельцы бизнеса. Не пассажирам, которым стало удобнее оплачивать проезд, а владельцам бизнеса. Говорят: «Мы все видим. Для нас прозрачно, все понятно. Видно, сколько водитель перевез пассажиров». Им водителю удобно, ведь самое важное — это безопасность.

Люди в материале: Александр Дорохович, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске презентовали биометрический сервис «Смотри и проходи», с помощью которого можно оплатить проезд в метро. Сейчас система тестируется на одной станции....
 
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