22 июля 2020 г. c 10.00 до 12.00 в Смолевичском районе запланировано проведение электронной ярмарки вакансий.

Свои вакансии представят ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения», ГУ «Минский областной клуб «Виктория», ОАО «Смолевичи-Сузон».

Мероприятие будет организовано на едином ресурсе www.e-vacancy.by.

Соискатели смогут задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. После проведения электронной ярмарки вакансий все актуальные вакансии будут доступны на портале государственной службы занятости www.gsz.gov.by.

Управление по труду, занятости и социальной защиты Смолевичского райисполкома