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В Берестовицком районе оперативники накрыли мини-завод опытного бутлегера

09.07.2020 11:00 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

54-летний мужчина не раз привлекался к ответственности за самогоноварение. В этом случае в хозпостройке правоохранители нашли 850 литров браги. Со слов хозяина, производство не его детище, а принадлежит родственнику. Эту версию еще проверяют. Вся брага уничтожена. В милиции напоминают, что за изготовление самогона предусмотрен штраф до 135 рублей, а за повторное нарушение - свыше 800 рублей. 
 
 
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54-летний мужчина не раз привлекался к ответственности за самогоноварение. В этом случае в хозпостройке правоохранители нашли 850 литров браги. Со слов хозяина,...
 
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