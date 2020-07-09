Instagram vs реальность: девушка показала, как на самом деле выглядят идеальные тела из соцсети

Источник материала: ОНТ

Журналистка Даная Мерсер рассказывает на своей странице в Instagram, как реальные тела отличаются от того, что можно увидеть в соцсетях.

Девушка делится лайфхаками, благодаря которым не нужно редактировать фото, чтобы получить идеальное тело на снимке. Приблизить фигуру к совершенству помогают поза модели, ракурс, одежда и свет. Как отмечает Мерсер, фотосессии часто устраивают на рассвете или закате неслучайно – в это время свет сглаживает неровности тела.









По мнению девушки, социальные сети заставляют людей поверить в то, что все вокруг них идеальны, а они сами – нет. Однако часто в лентах появляются идеальные фотографии, которые крайне далеки от реальности.

ФОТО: danaemercer / Instagram

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