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Instagram vs реальность: девушка показала, как на самом деле выглядят идеальные тела из соцсети
Источник материала: ОНТ
Журналистка Даная Мерсер рассказывает на своей странице в Instagram, как реальные тела отличаются от того, что можно увидеть в соцсетях.
Девушка делится лайфхаками, благодаря которым не нужно редактировать фото, чтобы получить идеальное тело на снимке. Приблизить фигуру к совершенству помогают поза модели, ракурс, одежда и свет. Как отмечает Мерсер, фотосессии часто устраивают на рассвете или закате неслучайно – в это время свет сглаживает неровности тела.
По мнению девушки, социальные сети заставляют людей поверить в то, что все вокруг них идеальны, а они сами – нет. Однако часто в лентах появляются идеальные фотографии, которые крайне далеки от реальности.
ФОТО: danaemercer / Instagram
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Журналистка Даная Мерсер рассказывает на своей странице в Instagram, как реальные тела отличаются от того, что можно увидеть в соцсетях. Девушка делится лайфхаками,...
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