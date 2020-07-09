Источник материала: ОНТ

В женском Кубке Беларуси по футболу определились полуфиналистки. Обошлось без сенсаций.

Минское «Динамо» в повторном матче одной четвертой финала обыграло столичную «Зорку-БДУ» – 5:3. В первой встрече была победа со счетом 6:0. Гродненский «Неман» справился с командой Брестского центра олимпийского резерва – 12:0 (первый матч закончился со счетом – 6:0). «Бобруйчанка» дома встречалась с могилевским «Днепром» и выиграла с минимальным преимуществом – 2:1. В Могилеве счет также был в пользу бобруйских футболисток – 3:2. Обладательницы Кубка и чемпионки страны футболистки «Минска» вступят в борьбу с полуфинала.

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