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ВТБ (Беларусь) за 2019 год увеличил кредитный портфель банка на 17%

09.07.2020 12:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​ВТБ (Беларусь) за 2019 год увеличил кредитный портфель банка на 17%

Рост кредитного портфеля по итогам отчетного периода явился следствием фокуса банка на финансировании реального сектора экономики, промышленных предприятий, нефтегазовой и химической отраслей, а также кредитования физических лиц на потребительские цели.

Чистый процентный доход продемонстрировал рост на 22% по сравнению с предыдущим годом и достиг 97 млн BYN. Чистый комиссионный доход за год вырос на 6,7% и составил 17 млн BYN. Чистый операционный доход вырос до 136 млн BYN, увеличившись на 14% по сравнению с 2018 годом.

Отчетность ВТБ (Беларусь) по МСФО подтверждена международной независимой аудиторской компанией Ernst & Young.

«ВТБ Беларусь входит в международную финансовую группу ВТБ, представленную в 18 странах мира, что позволяет нам внедрять и использовать в своей работе лучшие мировые практики и самые современные банковские технологии. Банк традиционно уделяет высокое внимание качеству портфеля, а также расширяет перечень некредитных продуктов, которыми активно пользуются заемщики. В прошлом году мы утвердили стратегию развития нашего банка на ближайшие три года, ключевыми задачами которой являются устойчивое развитие, цифровая трансформация бизнес-процессов и повышение качества банковских сервисов для наших клиентов», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

На конец 2019 года клиентская база банка превысила 11 000 юридических лиц, при этом число клиентов физических лиц достигло 1 миллиона человек. Филиальная сеть ВТБ (Беларусь) включает в себя 4 региональные дирекции, 25 дополнительных офисов, 59 кредитных центров, 6 операционных касс и 210 точек POS-кредитования.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Кредитный портфель ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) согласно результатам консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) за 2019 год составил 1,1...
 
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