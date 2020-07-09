Источник материала: Myfin

​ВТБ (Беларусь) за 2019 год увеличил кредитный портфель банка на 17%

Рост кредитного портфеля по итогам отчетного периода явился следствием фокуса банка на финансировании реального сектора экономики, промышленных предприятий, нефтегазовой и химической отраслей, а также кредитования физических лиц на потребительские цели.



Чистый процентный доход продемонстрировал рост на 22% по сравнению с предыдущим годом и достиг 97 млн BYN. Чистый комиссионный доход за год вырос на 6,7% и составил 17 млн BYN. Чистый операционный доход вырос до 136 млн BYN, увеличившись на 14% по сравнению с 2018 годом.

Отчетность ВТБ (Беларусь) по МСФО подтверждена международной независимой аудиторской компанией Ernst & Young.

«ВТБ Беларусь входит в международную финансовую группу ВТБ, представленную в 18 странах мира, что позволяет нам внедрять и использовать в своей работе лучшие мировые практики и самые современные банковские технологии. Банк традиционно уделяет высокое внимание качеству портфеля, а также расширяет перечень некредитных продуктов, которыми активно пользуются заемщики. В прошлом году мы утвердили стратегию развития нашего банка на ближайшие три года, ключевыми задачами которой являются устойчивое развитие, цифровая трансформация бизнес-процессов и повышение качества банковских сервисов для наших клиентов», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

На конец 2019 года клиентская база банка превысила 11 000 юридических лиц, при этом число клиентов физических лиц достигло 1 миллиона человек. Филиальная сеть ВТБ (Беларусь) включает в себя 4 региональные дирекции, 25 дополнительных офисов, 59 кредитных центров, 6 операционных касс и 210 точек POS-кредитования.