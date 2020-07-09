|
ВТБ (Беларусь) за 2019 год увеличил кредитный портфель банка на 17%
Источник материала: Myfin
Рост кредитного портфеля по итогам отчетного периода явился следствием фокуса банка на финансировании реального сектора экономики, промышленных предприятий, нефтегазовой и химической отраслей, а также кредитования физических лиц на потребительские цели.
Чистый процентный доход продемонстрировал рост на 22% по сравнению с предыдущим годом и достиг 97 млн BYN. Чистый комиссионный доход за год вырос на 6,7% и составил 17 млн BYN. Чистый операционный доход вырос до 136 млн BYN, увеличившись на 14% по сравнению с 2018 годом.
Отчетность
«ВТБ Беларусь входит в международную финансовую группу ВТБ, представленную в 18 странах мира, что позволяет нам внедрять и использовать в своей работе лучшие мировые практики и самые современные банковские технологии. Банк традиционно уделяет высокое внимание качеству портфеля, а также расширяет перечень некредитных продуктов, которыми активно пользуются заемщики. В прошлом году мы утвердили стратегию развития нашего банка на ближайшие три года, ключевыми задачами которой являются устойчивое развитие, цифровая трансформация бизнес-процессов и повышение качества банковских сервисов для наших клиентов», - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).
На конец 2019 года клиентская база банка превысила 11 000 юридических лиц, при этом число клиентов физических лиц достигло 1 миллиона человек. Филиальная сеть ВТБ (Беларусь) включает в себя 4 региональные дирекции, 25 дополнительных офисов, 59 кредитных центров, 6 операционных касс и 210 точек POS-кредитования.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредитный портфель ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) согласно результатам консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) за 2019 год составил 1,1...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)