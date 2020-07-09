ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лунинецком районе парень привёл в лес знакомого и убил его

09.07.2020 12:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве знакомого.

Как сообщает УСК по Брестской области, утром 6 июля в милицию обратилась женщина. Она сказала, что её 39-летний бывший муж, который проживает в агрогородке Бостынь, перестал выходить на связь.

Следователи и правоохранители изучили, что делал пропавший днём ранее. Выяснилось, что гражданин вместе с 24-летним знакомым выпивал дома у бывшей супруги. После этого мужчины направились домой к молодому человеку, где продолжили употреблять алкоголь.

Ночью фигурант предложил компаньону пойти в лес. Парень пояснил, что спрятал там водку. В лесу возле агрогородка Бостынь молодой человек несколько раз ударил своего знакомого по голове металлическим предметом. От полученных травм мужчина погиб на месте. Подозреваемый закопал погибшего, а затем прикрыл место захоронения ветками.

В Лунинецком районе парень привёл в лес знакомого и убил его
Фото: УСК по Брестской области 

Молодой человек задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведутся неотложные следственные действия, том числе с участием подозреваемого, назначено проведение ряда экспертиз. Выясняется мотив совершения преступления.

Весной 2020 года в Калинковичах девушка скончалась от многочисленных ножевых ранений. В убийстве подозревался её сожитель – подробности здесь.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Житель Лунинецкого района подозревается в убийстве знакомого. Как сообщает УСК по Брестской области, утром 6 июля в милицию обратилась женщина....
 
Новости дня
Новости разные
 
Загадочное морское существо поставило пользователей Сети в тупик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика