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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон»

09.07.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон»

В 34-м утре английской Премьер-лиги досрочный чемпион. «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» со счетом 3:1.

Главный герой матча – Мохамед Салах. На его счету два забитых мяча и голевая передача. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» – 5:0. Клуб занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» уступил «Бёрнли» — 0:1, а «Шеффилд Юнайтед» с таким же счетом обыграл «Вулверхэмптон».

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В 34-м утре английской Премьер-лиги досрочный чемпион. «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» со счетом 3:1. Главный герой матча – Мохамед Салах. На его счету два...
 
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