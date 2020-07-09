5 причин, из-за которых ваши образы смотрятся дёшево

Источник материала: ОНТ

Для того, чтобы выглядеть модно и стильно, вовсе не обязательно тратить огромные суммы денег на люксовые вещи. Достаточно обращать внимание на некоторые детали при выборе одежды.

1. Неаккуратные швы

Самое главное отличие дорогой одежды от дешёвой - это швы. У дорогой они всегда спрятаны и вы никогда не найдёте торчащих ниток, у дешёвой - наоборот. К слову, именно по швам профессионалы отличают подделки от оригиналов.





2. Обилие декора

Уметь красиво стилизовать вышивку, декор умеют только профессионалы высокого класса. Однако одежды с декором из масс-маркета лучше избегать. Такие детали заметно удешевляют образ.

3. Хлопковые и трикотажные вещи в ярких цветах Такие яркие вещи могут радовать тебя только до первой стирки. После этого они заметно выцветут и добавят образу неряшнивости. Лучше отдавайте предпочтение одежде из недорогого сегмента в светлых тонах.

4. Кружева Кружева могут выглядеть презентабельно только, если это ручная работа. Вещи с кружевами из масс-маркета смотрятся откровенно дёшево и плоско.

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