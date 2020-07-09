Чемпионат Европы по современному пятиборью 2020 года отменен

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по современному пятиборью 2020 года, который должен был пройти в сентябре в Венгрии, отменен.

Европейская конфедерация вместе с оргкомитетом турнира сообщила, что из-за продолжающейся пандемии и существующих санитарных ограничений чемпионат Европы среди взрослых 2020 года отменяется. Также стало известно, что Конгресс организации, который должен был состояться во время соревнований будет перенесен.

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