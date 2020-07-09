Волковычанка Полина Миненкова в числе победителей Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды».

Источник материала: Новости Волковыска

В XXIX Республиканском фестивале-конкурсе моды и фото «Мельница моды» приняли участие: дизайнеры, модели, фотографы, стилисты, парикмахеры, визажисты в номинациях: «Школа моды», «Мастер моды», «Фото», «Модель-дебют фестиваля-конкурса», «Топ-модель фестиваля-конкурса», «Мисс-модель Беларуси», «Мистер-модель Беларуси».

В финале фестиваля-конкурса было представлено 45 коллекций молодых белорусских дизайнеров из всех регионов Беларуси, приняли участие 54 дизайнера и 11 фотографов.

Не только профессионалы из fashion-индустрии и ценители моды в Беларуси, но и зарубежные партнеры «Мельницы моды» из России. Украины, Литвы, Латвии, Польши, Китая, Италии, Швеции, Дании, Германии, Франции, Сербии и других стран мира смогли увидеть в прямой трансляции на Voka.tv конкурсные коллекции белорусских дизайнеров и выбрать их для участия в fashion-проектах в своих странах.

Коллекция нашей землячки Полины Миненковой, учащейся Минского государственного профессионально-технического колледжа швейного производства, под названием «Волчий дождь», стала победителем в одной из номинаций.

Коллекция навеяна мотивами Волковыска - его легендами и историческими нарядами.



































