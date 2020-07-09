Лукашенко заявил, что он за альтернативное мнение и конкуренцию

Источник материала: Ежедневник

9 июля Александр Лукашенко проводит встречу с представителями государственных СМИ. На нейпрезидент заявил, что не против альтернативной точки зрения.

Он отметил, что большинство сидящих сегодня в зале – люди государственные, и, по его словам, у таких людей своеобразное мышление. Лукашенко также обратил внимание, что это нормально, что у присутствующих на тот или иной факт может быть разная тока зрения. Президент заявил, что не против этого и хорошо данный факт воспринимает, передает его пресс-служба.

Глава государства особо подчеркнул, что конкуренция – это хорошо.

«Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака – все это правильно, – заявил он.