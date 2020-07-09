Кто самый лучший рыбак в Брестской области?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На Брестчине стартовал сбор заявок на участие в ежегодном областном слете рыболовов-любителей, организаторами которого выступают: главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, Брестский областной комитет общественного объединения «БРСМ», Брестская областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов.



Фото взято с группы

https://vk.com/brsm_gantcevichi

В этом году местом встречи организаторы выбрали Березовский район, пруд «Южное заеловье». По информации Ганцевичского районного комитета ОО «БРСМ», соревнования пройдут с 24 по 25 июля. В соответствии с условиями слета к участию допускаются лица в возрасте старше 18 лет, имеющие удовлетворительное состояние здоровья. Состав участников команды – 3 человека.

Программа конкурсов и соревнований слета:

1. Конкурс шаржей «Рыболовное турне».

Каждая команда предоставляет на конкурс на листе формата А4 шарж с текстом и рисунками о «Рыболовном турне». Работа готовится заранее и сдается жюри в первый день на регистрации команд.

Оценивается: оригинальность написания, общее впечатление от прочитанного, соответствие тематике слета.

2. Конкурс блюд «Fish — кулинария».

Каждая команда представляет на конкурс любое блюдо из пойманной рыбы. Использование морепродуктов запрещено.

Оценивается: вкусовые качества, оригинальность рецепта, сервировка, умение пригласить и угостить гостей, творческое представление блюда (презентация). Допускается участие группы поддержки.

3. Конкурс бивуаков «Лесной parking».

Оценивается: планировка лагеря, санитарное состояние, охрана природы, праздничное оформление, тематика оформления.

4. Конкурс баек и анекдотов «Вечерний stand-up у костра»

(до 3 минут).

Может участвовать 1 представитель либо вся команда, разрешается использовать атрибуты и элементы инсценировки. Не допускается использование ненормативной лексики.

Оценивается: качество исполнения, артистичность, настроение, тематика слёта.

5. Соревнования по ловле рыбы (участвуют по 3 человека с команды)

Лов рыбы допускается только с берега, без захода в воду. Использовать на соревнованиях надувные лодки и другие плавсредства запрещено. Разрешается прикармливать рыбу. Прикормка рыбы начинается со времени начала соревнований.

Оснащение команды: одна поплавочная удочка или фидерная удочка с одним крючком на одного члена команды, сачки, садки, рыболовные принадлежности, рыболовная экипировка, зонт, питьевая вода, медицинская аптечка.



Фото взято с группы

https://vk.com/brsm_gantcevichi

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронный адрес Брестского областного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»: brok.brsm@gmail.com .

Ознакомиться подробнее с условиями конкурса можно в официальной группе областного комитета в социальной сети «Вконтакте».

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