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Кто самый лучший рыбак в Брестской области?

09.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На Брестчине стартовал сбор заявок на участие в ежегодном областном слете рыболовов-любителей, организаторами которого выступают: главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, Брестский областной комитет общественного объединения «БРСМ», Брестская областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов.

Кто самый лучший рыбак в Брестской области?
Фото взято с группы
https://vk.com/brsm_gantcevichi

В этом году местом встречи организаторы выбрали Березовский район, пруд «Южное заеловье». По информации Ганцевичского районного комитета ОО «БРСМ», соревнования пройдут с 24 по 25 июля. В соответствии с условиями слета к участию допускаются лица в возрасте старше 18 лет, имеющие удовлетворительное состояние здоровья. Состав участников команды – 3 человека.

Программа конкурсов и соревнований слета:
1. Конкурс шаржей «Рыболовное турне».
Каждая команда предоставляет на конкурс на листе формата А4 шарж с текстом и рисунками о «Рыболовном турне». Работа готовится заранее и сдается жюри в первый день на регистрации команд.
Оценивается: оригинальность написания, общее впечатление от прочитанного, соответствие тематике слета.
2. Конкурс блюд «Fish — кулинария».
Каждая команда представляет на конкурс любое блюдо из пойманной рыбы. Использование морепродуктов запрещено.
Оценивается: вкусовые качества, оригинальность рецепта, сервировка, умение пригласить и угостить гостей, творческое представление блюда (презентация). Допускается участие группы поддержки.
3. Конкурс бивуаков «Лесной parking».
Оценивается: планировка лагеря, санитарное состояние, охрана природы, праздничное оформление, тематика оформления.
4. Конкурс баек и анекдотов «Вечерний stand-up у костра»
(до 3 минут).
Может участвовать 1 представитель либо вся команда, разрешается использовать атрибуты и элементы инсценировки. Не допускается использование ненормативной лексики.
Оценивается: качество исполнения, артистичность, настроение, тематика слёта.
5. Соревнования по ловле рыбы (участвуют по 3 человека с команды)
Лов рыбы допускается только с берега, без захода в воду. Использовать на соревнованиях надувные лодки и другие плавсредства запрещено. Разрешается прикармливать рыбу. Прикормка рыбы начинается со времени начала соревнований.
Оснащение команды: одна поплавочная удочка или фидерная удочка с одним крючком на одного члена команды, сачки, садки, рыболовные принадлежности, рыболовная экипировка, зонт, питьевая вода, медицинская аптечка.

Кто самый лучший рыбак в Брестской области?
Фото взято с группы
https://vk.com/brsm_gantcevichi

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронный адрес Брестского областного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»: brok.brsm@gmail.com.

Ознакомиться подробнее с условиями конкурса можно в официальной группе областного комитета в социальной сети «Вконтакте».


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На Брестчине стартовал сбор заявок на участие в ежегодном областном слете рыболовов-любителей, организаторами которого выступают: главное управление...
 
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