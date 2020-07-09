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В Японии объявили эвакуацию для 230 тысяч человек
Источник материала: ОНТ
На острове Кюсю (Япония) объявили эвакуацию для 230 тысяч человек. Причиной этого послужила опасность наводнений, оползней и разливов рек,
С утра 4 июля на Японию обрушились ливни, которые привели к паводкам, наводнения и оползням. Стихия и ее последствия унесли жизни как минимум 59 человек, четыре человека находятся в тяжелом критическом состоянии, 16 пропали без вести. Частично или полностью разрушено 4700 домов.
В район бедствия на помощь спасателям командировали 10 тысяч военных. Ливни продолжаются на юго-западе Японии и продвигаются на север, захватывая широкую область острова Хонсю. В ряде мест разрушены мосты и дороги, что затрудняет оценку масштабов бедствия.
Фото: REUTERS / Kyodo
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На острове Кюсю (Япония) объявили эвакуацию для 230 тысяч человек. Причиной этого послужила опасность наводнений, оползней и разливов рек, информирует РИА Новости со...
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