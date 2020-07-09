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Человек украл у енота виноград. Видео с реакцией питомца набрало более 800 тысяч просмотров
Источник материала: СТВ
У всех нас бывает такой выходной день. Мы просто сидим, едим и смотрим сериалы. Вот и енот подобным образом праздно проводил время. В качестве закуски у питомца был виноград, который он жевал с явным наслаждением.
Однако в какой-то момент человек украл из миски енота весь виноград и снял это на
После этого питомцу вернули виноград и стали смотреть, как он снова с аппетитом уплетает сладкие ягоды.
В комментариях пользователи отметили, что енот больше не будет доверять людям, которые украли его еду. И потирание лапок могло означать не просьбу вернуть ягоды, а обещание скорой мести.
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У всех нас бывает такой выходной день. Мы просто сидим, едим и смотрим сериалы. Вот и енот подобным образом праздно проводил время. В качестве закуски у питомца был...
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