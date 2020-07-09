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От депозитов до золота: во что можно вложить 1000 рублей
Источник материала: Myfin
Инвестиции и сбережения
Вначале определимся с понятиями. Современные деньги не являются твердым эквивалентом стоимости. Практически все валюты подвержены инфляции, т.е. постепенно дешевеют. К примеру – $100 2020 года по покупательской способности соответствуют менее $50 в 1990 году.
Если вложение капитала приносит больше, чем теряется на
Теперь можно переходить к описанию конкретных способов вложения 1 тысячи белорусских рублей.
Банковские депозиты
Способ известный, надежный и максимально доступный.
В чем достоинство депозитов?
Ограничений на открытие вкладов нет, есть только специальные предложения для отдельных категорий вкладчиков (например, для пенсионеров).
Однако не все ставки по депозитам компенсируют
К примеру – проценты по вкладам до востребования почти всегда минимальны, чаще доли процента. Здесь правильнее говорить только о хранении денег, скорее банк зарабатывает на пользовании деньгами вкладчика.
Рублевые депозиты
Однако в последние годы, при запланированной инфляции порядка 5%, максимальный фактический доход давали
На сегодняшний день 1 тыс. руб. можно разместить на депозит по номинальной ставке выше 13%. Если действует капитализация начисленных процентов, то фактический доход будет еще выше, до 16% при долгосрочном вложении. В среднем по такому вкладу за год можно заработать 156 рублей.
Вот несколько актуальных депозитов с высокими ставками подходящие для вложения 1 000 руб.:
Валютные депозиты
По
Проценты по краткосрочным валютным депозитам обычно минимальные и не покрывают инфляцию. Но долгосрочные депозиты в валюте в данный момент обещают до 2,3%.
Мультивалютные вклады и карты
Интересным решением бывает открытие сразу нескольких счетов в разных денежных единицах, но в одном банке. Так появляется возможность переводить средства из одной валюты в другую и зарабатывать на изменении курсов, или хотя бы спасти рубли от очередного падения.
Но условия и возможности в каждом случае нужно выяснять отдельно. Еще один нюанс – здесь вряд ли удастся получать максимальную ставку долгосрочного вклада, а только процент на уровне «до востребования».
Покупка облигаций
Но облигации, в отличие от вкладов, не гарантированы государством.
Большая часть облигаций продается на Бирже и частное лицо может купить их только через посредника:
Однако есть облигации, свободно продающиеся в банках. Для их покупки не нужен брокер и даже предъявление паспорта.
Максимально надежными считаются
Покупка наличной валюты
Иностранная валюта сама по себе
Белорусский рубль обесценивался много раз. И те, кто вовремя менял рубли на доллары и евро иногда резко богатели:
Однако наличная валюта стала бы безусловно выгодным вложением, если бы поднималась в цене относительно других валют и товаров. В реальности так не происходит.
Покупка золота и драгоценностей
Банки предлагают населению
Подобные вложения на короткий срок при стабильном курсе рубля – скорее невыгодны, т.к. разница между ценой продажи и обратного выкупа – от 10% и выше. Но если вкладывать на десятилетия – то польза очевидна.
Напомним, что цена золота в
Другие варианты вложения 1 тысячи рублей
С тысячей белорусских рублей можно попробовать торговать на
Однако сумма в тысячу рублей для этого все же мала. Есть банки и брокеры, работающие с малыми суммами, но комиссии и условия бывают не слишком выгодны по сравнению с прибылью, а на 1 тысяче она не будет слишком большой.
Есть еще вариант – покупка
Что это значит?
1 тысяча рублей – это не та сумма, на которой можно быстро и много заработать. Большая часть способов краткосрочного вложения, лишь частично компенсируют инфляцию.
Но вложения на год и дольше уже приносят прибыль. Самые высокие доходы можно получить, положив свою тысячу на депозит с капитализацией.
Наибольшую прибыль получат те, кто на ранней стадии вложит деньги в какой-то быстрорастущий проект. Но угадать какой стартап вырастет в компанию мирового уровня примерно так же легко, как выиграть в лотерею.
С уверенностью можно сказать только то, что гарантировано проиграют те, кто оставит 1 000 руб. в кошельке. Их проигрыш будет равен величине инфляции в Беларуси.
Текст: Игорь Смирнов
Источник: Myfin.by
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