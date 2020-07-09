От депозитов до золота: во что можно вложить 1000 рублей

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Инвестиции и сбережения

Вначале определимся с понятиями. Современные деньги не являются твердым эквивалентом стоимости. Практически все валюты подвержены инфляции, т.е. постепенно дешевеют. К примеру – $100 2020 года по покупательской способности соответствуют менее $50 в 1990 году.

Если вложение капитала приносит больше, чем теряется на инфляции – это инвестиция, пассивный заработок вкладчика. Если доход от вложения не компенсирует инфляцию – это просто сбережения.

Теперь можно переходить к описанию конкретных способов вложения 1 тысячи белорусских рублей.

фото: Myfin.by

Банковские депозиты

Способ известный, надежный и максимально доступный.

В чем достоинство депозитов?

возврат банковских вкладов гарантирован государством, т.е. клиенту будет возвращена вся сумма даже при банкротстве банка;

банка; вклад можно просто и быстро открыть в любом банковском отделении, многие депозиты оформляются онлайн;

прибыль по депозиту точно известна заранее;

по депозиту точно известна заранее; депозит – это полностью пассивный доход, вкладчик не совершает никаких действий для его получения.

Ограничений на открытие вкладов нет, есть только специальные предложения для отдельных категорий вкладчиков (например, для пенсионеров).

Однако не все ставки по депозитам компенсируют инфляцию .

К примеру – проценты по вкладам до востребования почти всегда минимальны, чаще доли процента. Здесь правильнее говорить только о хранении денег, скорее банк зарабатывает на пользовании деньгами вкладчика.

Рублевые депозиты

Однако в последние годы, при запланированной инфляции порядка 5%, максимальный фактический доход давали долгосрочные рублевые вклады .

На сегодняшний день 1 тыс. руб. можно разместить на депозит по номинальной ставке выше 13%. Если действует капитализация начисленных процентов, то фактический доход будет еще выше, до 16% при долгосрочном вложении. В среднем по такому вкладу за год можно заработать 156 рублей.

Вот несколько актуальных депозитов с высокими ставками подходящие для вложения 1 000 руб.:

Банк Название вклада Годовая ставка Минимальный срок размещения Минимальная сумма вклада БТА Банк

Я реален 13,50% 13 месяцев 1000 рублей Белгазпромбанк Марафон 13,50% 13 месяцев 100 рублей Паритетбанк Клевер 13,50% 13 – 36 месяцев 100 рублей Банк РРБ Безотзывный в BYN 13,20 – 13,40% 2 месяца – 395 дней 1 рубль Франсабанк Комфортный безотзывный 13% – 13,50% 95 – 735 дней 100 рублей

Валютные депозиты

По вкладам в валюте ставки в разы ниже, чем по рублевым вкладам. Однако инфляция доллара и евро (основных валют таких депозитов) заметно ниже рублевой. В последние годы доллар дешевел в пределах 1%-2% в год, евро – в районе 1%.

Проценты по краткосрочным валютным депозитам обычно минимальные и не покрывают инфляцию. Но долгосрочные депозиты в валюте в данный момент обещают до 2,3%.

Мультивалютные вклады и карты

Интересным решением бывает открытие сразу нескольких счетов в разных денежных единицах, но в одном банке. Так появляется возможность переводить средства из одной валюты в другую и зарабатывать на изменении курсов, или хотя бы спасти рубли от очередного падения.

фото: Myfin.by

Но условия и возможности в каждом случае нужно выяснять отдельно. Еще один нюанс – здесь вряд ли удастся получать максимальную ставку долгосрочного вклада, а только процент на уровне «до востребования».

Покупка облигаций

Облигации – альтернатива банковским депозитам, это финансовые обязательства эмитента , какой-то фирмы или государственной структуры. Выкуп облигации эмитентом происходит по цене, которая больше цены размещения, т.е. первичной продажи облигации.

Но облигации, в отличие от вкладов, не гарантированы государством.

Большая часть облигаций продается на Бирже и частное лицо может купить их только через посредника: брокера или доверительного управляющего. Многие облигации продают только юридическим лицам.

Однако есть облигации, свободно продающиеся в банках. Для их покупки не нужен брокер и даже предъявление паспорта.

В свободную продажу физическим лицам обычно предлагают облигации со ставками несколько выше, чем по валютным депозитам: порядка 6% в рублях и 3,5% в валюте.

Самый высокий доход дают облигации коммерческих предприятий – до 10%-15%, но риск по ним заметно больше.

Максимально надежными считаются облигации государственных органов . Но доход по ним бывает порядка 1%-5%, а продажа населению ограничена.

Покупка наличной валюты

Иностранная валюта сама по себе дивидендов не приносит. Однако в моменты всех кризисов валюта резко дорожает по отношению к рублю. А поскольку рублевые цены не меняются сразу же за сменой курса, появляется возможность сделать обратный обмен и купить значительно больше рублей или погасить обязательства и остаться в выигрыше.

фото: Myfin.by

Белорусский рубль обесценивался много раз. И те, кто вовремя менял рубли на доллары и евро иногда резко богатели:

На 30% богаче владельцы долларов стали за 1 день – 1 января 2009 года.

богаче владельцы долларов стали за 1 день – 1 января 2009 года. За несколько месяцев 2011 года владельцы долларов разбогатели в разы.

Однако наличная валюта стала бы безусловно выгодным вложением, если бы поднималась в цене относительно других валют и товаров. В реальности так не происходит.

Покупка золота и драгоценностей

Банки предлагают населению золото , серебро и платину в слитках, монеты из этих металлов и аттестованные бриллианты.

Подобные вложения на короткий срок при стабильном курсе рубля – скорее невыгодны, т.к. разница между ценой продажи и обратного выкупа – от 10% и выше. Но если вкладывать на десятилетия – то польза очевидна.

Напомним, что цена золота в банках зависит от его цены на мировых рынках. С начала января 2000 года золото подорожало более чем в 5 раз. Но оно может и подешеветь, тогда не вовремя купившие золото будут в проигрыше годы подряд.

Скриншот графика изменения цен на золото. Источник: goldomania.ru

Другие варианты вложения 1 тысячи рублей

С тысячей белорусских рублей можно попробовать торговать на Форекс , можно заключить договор с банком на доверительное управление и покупать/продавать акции и другие финансовые активы.

Однако сумма в тысячу рублей для этого все же мала. Есть банки и брокеры, работающие с малыми суммами, но комиссии и условия бывают не слишком выгодны по сравнению с прибылью, а на 1 тысяче она не будет слишком большой.

Есть еще вариант – покупка криптовалют и вложения в стартапы через приобретение токенов. Но это занятия для разбирающихся в теме. Удобных широкой публике вариантов здесь пока не видно.

фото: Myfin.by

Что это значит?

1 тысяча рублей – это не та сумма, на которой можно быстро и много заработать. Большая часть способов краткосрочного вложения, лишь частично компенсируют инфляцию.

Но вложения на год и дольше уже приносят прибыль. Самые высокие доходы можно получить, положив свою тысячу на депозит с капитализацией.

Наибольшую прибыль получат те, кто на ранней стадии вложит деньги в какой-то быстрорастущий проект. Но угадать какой стартап вырастет в компанию мирового уровня примерно так же легко, как выиграть в лотерею.

С уверенностью можно сказать только то, что гарантировано проиграют те, кто оставит 1 000 руб. в кошельке. Их проигрыш будет равен величине инфляции в Беларуси.