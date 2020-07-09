|
В чемпионате Испании «Барселона» обыграла «Эспаньол»
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Испании «Барселона» дома обыграла «Эспаньол» – 1:0.
Единственный мяч забил Луис Суарес. «Барселона» с 76 очками идет второй в турнирной таблице, отставая от «Реала» на один балл, однако у лидера есть игра в запасе.
«Вильярреал» сильнее «Хетафе» – 3:1. «Бетис» разобрался с «Осасуной» – 3:0.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Испании «Барселона» дома обыграла «Эспаньол» – 1:0. Единственный мяч забил Луис Суарес. «Барселона» с 76 очками идет второй в турнирной таблице,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)