В чемпионате Испании «Барселона» обыграла «Эспаньол»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании «Барселона» дома обыграла «Эспаньол» – 1:0.

Единственный мяч забил Луис Суарес. «Барселона» с 76 очками идет второй в турнирной таблице, отставая от «Реала» на один балл, однако у лидера есть игра в запасе.

«Вильярреал» сильнее «Хетафе» – 3:1. «Бетис» разобрался с «Осасуной» – 3:0.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram