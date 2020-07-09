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Обезьяна попыталась раздеть туристку и попала на видео

09.07.2020 15:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обезьяна попыталась раздеть туристку и попала на видео

На острове Бали (Индонезия) обезьяна попала на видео, когда пыталась раздеть британскую туристку. О подробностях рассказывает Daily Mail.

Жительница Северной Ирландии Джилл Портер посещала Лес обезьян в Убуде. 38-летняя женщина села на скамейку, и ей на колени запрыгнула обезьяна. Животное попыталось расстегнуть шорты британки, а после заглянуло под майку Джилл.


Портер рассказала, что сильно испугалась, но быстро взяла себя в руки. «Думаю, обезьяна могла быть голодна и просто искала еду», – предположила женщина.

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На острове Бали (Индонезия) обезьяна попала на видео, когда пыталась раздеть британскую туристку. О подробностях рассказывает Daily Mail. Жительница Северной Ирландии...
 
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