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Обезьяна попыталась раздеть туристку и попала на видео
Источник материала: ОНТ
На острове Бали (Индонезия) обезьяна попала на видео, когда пыталась раздеть британскую туристку. О подробностях
Жительница Северной Ирландии Джилл Портер посещала Лес обезьян в Убуде. 38-летняя женщина села на скамейку, и ей на колени запрыгнула обезьяна. Животное попыталось расстегнуть шорты британки, а после заглянуло под майку Джилл.
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На острове Бали (Индонезия) обезьяна попала на видео, когда пыталась раздеть британскую туристку. О подробностях рассказывает Daily Mail. Жительница Северной Ирландии...
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