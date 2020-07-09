Оператор life:) запускает сервис оплаты услуг по факту

Источник материала: Tut.by

life:) предоставил возможность оплаты своих услуг после их использования. С 9 июля такая опция доступна как для существующих клиентов компании, так и для новых абонентов. Об этом сообщили в компании.



Фото: burst.shopify.com

В сообщении отмечается, что новые условия обслуживания позволят абонентам не следить за пополнением счета и оставаться на связи постоянно, оплачивая услуги раз в месяц.

Компания подчеркивает, что «можно платить за связь раз в месяц и не беспокоиться о постоянном пополнении баланса». Оператор отправит SMS-уведомление о достижении определенных лимитов трат. Компания также предусмотрела ежемесячный лимит расходов, который составит не более 150 рублей.

Как это работает?

Счет за услуги связи будет приходить раз в месяц — с 1 по 5 число следующего месяца. Оплата — до 10 числа, все это время у абонента сохраняется возможность пользоваться связью.

В течение июля компания разошлет SMS-приглашения для подключения услуги абонентам, которым она доступна. Новые абоненты смогут выбрать эту опцию по желанию при покупке смартфона в магазинах оператора.

Подробнее о правилах оказании услуги можно узнать здесь .