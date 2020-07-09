В Волковыске появился еще один сервис оплаты проезда в городских автобусах по QR-коду

Источник материала: Новости Волковыска

Неделю назад мы писали о приложении «Оплати», через которое можно оплатить проезд в городском транспорте. Оказалось, что это не единственный подобный сервис в Волковыске, — аналогичную услугу предлагает стартап Cashew и «Беларусбанк» еще с начала мая. Правда, о нем широко заявили только сейчас.

Особенность Cashew — это не отдельное приложение. Технология встроена прямо в приложение «Беларусбанка», причем к нему можно привязать карты любого другого банка - в любом из отделений банка могут привязать карточку банка-партнера к М-банкингу. Порядок действий такой: сканируете в автобусе QR-код, подтверждаете оплату — и все. А водитель автоматом получает голосовое сообщение, что проезд оплачен. При этом перевозчикам не нужно закупать дополнительное оборудование.

Пока что принять оплату готовы два городских автобуса. К концу недели метод будет доступен на остальных маршрутах. Продажа проездных пока не реализована, планируется к концу месяца.



