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Экс-глава ДФР КГК задержан по «делу Белгазпромбанка»

09.07.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По "делу "Белгазпромбанка" задержан Анатолий Громович, бывший директор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Факт задержания Громовича подтвердила TUT.by пресс-служба КГК.

«Да, задержан. В рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка», — цитирует портал представителя Комитета госконтроля.

Напомним, Анатолий Громович возглавлял ДФР КГК с 2002 по 2006 годы. Он уже оказывался фигурантом уголовного дела. 

Громович был арестован в январе 2009 года. К уголовной ответственности тогда были привлечены 36 человек, большинство из которых являлись должностными лицами таможни "Западный Буг" и Управления КГБ по Брестской области.

По оценкам следствия, от неуплаты таможенных платежей государству был нанесен ущерб в размере свыше 30 млрд рублей. В 2011 году Белорусский военный суд почти всем фигурантам "дела Громовича" вынес оправдательные приговоры. 

После Громович занимался банковским бизнесом.
 

 
 
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По "делу "Белгазпромбанка" задержан Анатолий Громович, бывший директор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.
 
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