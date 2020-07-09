Экс-глава ДФР КГК задержан по «делу Белгазпромбанка»

Источник материала: Ежедневник

По "делу "Белгазпромбанка" задержан Анатолий Громович, бывший директор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Факт задержания Громовича подтвердила TUT.by пресс-служба КГК.

«Да, задержан. В рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка», — цитирует портал представителя Комитета госконтроля.

Напомним, Анатолий Громович возглавлял ДФР КГК с 2002 по 2006 годы. Он уже оказывался фигурантом уголовного дела.

Громович был арестован в январе 2009 года. К уголовной ответственности тогда были привлечены 36 человек, большинство из которых являлись должностными лицами таможни "Западный Буг" и Управления КГБ по Брестской области.

По оценкам следствия, от неуплаты таможенных платежей государству был нанесен ущерб в размере свыше 30 млрд рублей. В 2011 году Белорусский военный суд почти всем фигурантам "дела Громовича" вынес оправдательные приговоры.

После Громович занимался банковским бизнесом.

