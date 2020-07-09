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Кому не нужно соблюдать самоизоляцию после прибытия в Беларусь?
09.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, прибывая из которых не нужно соблюдать самоизоляцию, сообщает
Как
По данным на 8 июля 2020 года, из перечня исключили следующие страны:
Алжирская Народная Демократическая Республика;
Княжество Андорра;
Социалистическая Республика Вьетнам;
Республика Кипр;
Республика Куба;
Ливанская Республика;
Республика Маврикий;
Малайзия;
Новая Зеландия;
Республика Сан-Марино;
Королевство Таиланд;
Тунисская Республика.
Всем, кто прибудет оттуда в Беларусь, не нужно больше находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня въезда.
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Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, прибывая из которых не нужно соблюдать самоизоляцию, сообщает ont.by. Как сообщается на сайте...
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