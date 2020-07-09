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Астрономы нашли загадочные объекты в глубоком космосе, которые ни на что не похожи

09.07.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астрономы обнаружили в глубинах космоса четыре загадочных объекта, которые «не похожи ни на что». Об этом пишет Live Science со ссылкой на arXiv. Также исследование было отправлено для публикации в Nature Astronomy и сейчас находится там на рассмотрении.


Изображение: Norris et al. / arXiv

В глубинах космоса исследователи обнаружили четыре тусклых объекта, которые, судя по радиоволнам, имеют круглую форму и ярче по краям. Причем они не похожи ни на один класс астрономических объектов, когда-либо виденный ранее.

Объекты были названы Odd Radio Circles или ORC, что в переводе значит «странные радиокруги», за их форму и общую особенность. Астрономы еще не знают точно, как далеко находятся эти ORC, но они могут быть связаны с дальними галактиками. Все объекты были найдены вдали от галактической плоскости Млечного Пути и имеют диаметр около 1 угловой минуты (для сравнения, диаметр Луны составляет 31 угловую минуту).

В новой статье, подробно описывающей открытие, астрономы предлагают несколько возможных объяснений, что это может быть, но ни одно из них не отвечает всем особенностям четырех новых ORC.

Астрономы исключили такие категории как сверхновые, звездообразующие галактики, планетарные туманности и гравитационное линзирование — отклонение электромагнитного излучения далекого объекта под действием гравитации другого массивного объекта. Теперь они предполагают, что объекты могут быть ударной волной, оставшейся от какого-то внегалактического события или, возможно, активности радиогалактики.

«<Объекты> вполне могут указывать на новое явление, которое мы еще не исследовали, — говорит профессор Кристин Спеккенс (Kristine Spekkens) из Королевского военного колледжа Канады, которая не участвовала в новой научной работе. — Также может быть, что это расширение ранее известного класса объектов, которые мы не смогли изучить».

Спеккенс добавила, что объекты также могут быть вызваны различными явлениями. Однако исследователи предполагают, что две ORC могли быть сформированы галактиками, которые заметны в центрах «странных радиокругов», а две другие расположены очень близко друг к другу, что подразумевает связь между их происхождением.

Любопытно, что все четыре ORC заметны на радиоволнах, но «невидимы» в видимом, инфракрасном и рентгеновском излучениях.

Объекты были обнаружены во время картирования ночного неба на радиочастотах, что является частью пилотного исследования для нового проекта под названием Evolutionary Map of the Universe («Эволюционная карта Вселенной»).

 
 
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Объекты были обнаружены во время картирования ночного неба на радиочастотах, что является частью пилотного исследования для нового проекта под названием Evolutionary...
 
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