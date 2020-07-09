|
Уголовное дело об убийстве новорождённых в Житковичском районе передано в суд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух новорождённых в Житковичском районе.
Как
Установлено, что на иждивении фигурантов в момент совершения преступлений находились ещё 4 ребёнка. В мае 2012 года их признали находящимися в социально опасном положении, поскольку обвиняемые злоупотребляли алкоголем. Однако спустя 3 года это решение было отменено.
Уголовное дело направлено в суд, фигуранты содержатся под стражей.
Отмечается, что должностные лица территориальных сельисполкома и амбулатории привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор местного детского сада-средней школы освобождён от занимаемой должности.
Ранее в Минске была задержана женщина, в квартире которой находились тела двух младенцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух новорождённых в Житковичском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)