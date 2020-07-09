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Уголовное дело об убийстве новорождённых в Житковичском районе передано в суд

09.07.2020 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух новорождённых в Житковичском районе.

Как сообщает Генпрокуратура Беларуси, 37-летняя безработная местная жительница и её 36-летний знакомый обвиняются в организации убийства и убийстве двух детей в период с 2014 по 2015 годы. Согласно обвинению, организатором выступила женщина, а исполнителем – мужчина, который ранее был судим за кражи.

Установлено, что на иждивении фигурантов в момент совершения преступлений находились ещё 4 ребёнка. В мае 2012 года их признали находящимися в социально опасном положении, поскольку обвиняемые злоупотребляли алкоголем. Однако спустя 3 года это решение было отменено.

Уголовное дело направлено в суд, фигуранты содержатся под стражей.

Отмечается, что должностные лица территориальных сельисполкома и амбулатории привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор местного детского сада-средней школы освобождён от занимаемой должности.

Ранее в Минске была задержана женщина, в квартире которой находились тела двух младенцев.

Задержанная была в состоянии сильного опьянения – подробнее здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух новорождённых в Житковичском районе.
 
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