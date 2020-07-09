Помощник Президента Республики Беларусь-инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую телефонную линию в Вороново (Дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





Звонки стали поступать с первых секунд прямой линии и раздавались практически непрерывно. За три часа с Иваном Антоновичем смогли пообщаться 17 человек. Звонили не только из Вороновского, но и Гродненского, Новогрудского районов, областного центра. Тематика обращений разная: благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, газификация и электрификация жилья для целей отопления и горячего водоснабжения, оздоровление детей-инвалидов, исчисление пенсий. Как заметил помощник Главы государства, в большинстве прозвучавшие вопросы обусловлены спецификой нашего района, сельским укладом жизни его жителей.







Подход к решению озвученных проблем будет индивидуальным, где-то с выездом на место, где-то с участием структур местной власти, областного уровня. В некоторых случаях людям просто необходимо разъяснение.

– Сельскохозяйственные районы, подобные Вороновскому, должны прирастать продукцией, укрепляя продовольственную безопасность страны. У них есть необходимая база, сельхозугодья и люди, которые умеют и заинтересованы работать на земле. Их нужно поддержать, — высказал мнение И.А. Лавринович. — В этом году погодные условия сложились как нельзя лучше для сельскохозяйственной отрасли. Виды на урожай на 15-20% выше прошлогодних. Будем с кормами, зерном, молоком, мясом. У Гродненщины есть шансы увеличить экспорт животноводческой и растениеводческой продукции.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.